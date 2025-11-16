Введите ваш ник на сайте
€ 250 тыс

Араик Елоян - статистика

Арарат-Армения
16 марта 2004 (21)
#9 | Нападающий
188 см
Армения
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Португалия
9 : 1
16.11.2025
Армения
65' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Армения
0 : 1
13.11.2025
Венгрия
76' - 90'
