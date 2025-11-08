Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 1
Команды
Ланс
Антони Бермон
Статистика
€ 1 млн
Антони Бермон - статистика
Ланс
10 февраля 2005 (20)
#35 | Нападающий
187 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 4
08.11.2025
Ланс
84' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Кто из футболистов объединяет Кержакова и Семака? Отвечайте и выигрывайте призы
08:44
7
Два кандидата на усиление атаки «Спартака», новый претендент на Захаряна, Месси на «Камп Ноу» и другие новости
01:23
«Пельмень» готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»
01:00
9
Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе
00:43
Мостовой – о тренере РПЛ: «В Испании смеялись неделю»
00:29
13
Черчесов назвал лучших игроков первого круга РПЛ
00:12
1
Видео
Лапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
Вчера, 23:50
1
Шнякин высказался о перепалке Станковича с журналистом
Вчера, 23:42
7
Динамовец Макаров лишился месячной зарплаты: «Его подставили»
Вчера, 23:34
8
Радимов оценил скандальное поведение Станковича в Грозном
Вчера, 23:11
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: