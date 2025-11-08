Введите ваш ник на сайте
€ 1 млн

Антони Бермон - статистика

Ланс
10 февраля 2005 (20)
#35 | Нападающий
187 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 4
08.11.2025
Ланс
84' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
1' - 90'
