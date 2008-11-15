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    Лоик Нестор - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Лоик
    Фамилия Нестор
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гавр 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2009 73' -86' Лион (Лион) 3:1 Гавр (Гавр)
    82'
    07.02.2009 Был в запасе Гавр (Гавр) 1:0 Ренн (Ренн)
    31.01.2009 1' -78' Гавр (Гавр) 2:3 Нанси (Нанси)
    10.01.2009 Был в запасе Гавр (Гавр) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    20.12.2008 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Гавр (Гавр)
    14.12.2008 39' -90' Гавр (Гавр) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    06.12.2008 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Гавр (Гавр)
    29.11.2008 Был в запасе Гавр (Гавр) 0:2 Нант (Нант)
    22.11.2008 1' -90' Гренобль (Гренобль) 0:0 Гавр (Гавр)
    15.11.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 1:3 ПСЖ (Париж)
    08.11.2008 1' -90' Кан (Кан) 0:1 Гавр (Гавр)
    02.11.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 2:3 Монако (Монако)
    28.10.2008 Был в запасе Бордо (Бордо) 4:0 Гавр (Гавр)
    25.10.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    18.10.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Гавр (Гавр)
    04.10.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 1:2 Ле Ман (Ле Ман)
    27.09.2008 Был в запасе Осер (Осер) 3:0 Гавр (Гавр)
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