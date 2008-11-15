Лоик Нестор - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Нестор
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Нестор
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гавр
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2009
|73' -86'
|Лион (Лион)
|3:1
|Гавр (Гавр)
|82'
|07.02.2009
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|31.01.2009
|1' -78'
|Гавр (Гавр)
|2:3
|Нанси (Нанси)
|10.01.2009
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|20.12.2008
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Гавр (Гавр)
|14.12.2008
|39' -90'
|Гавр (Гавр)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.12.2008
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Гавр (Гавр)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|0:2
|Нант (Нант)
|22.11.2008
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|15.11.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|08.11.2008
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:1
|Гавр (Гавр)
|02.11.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|2:3
|Монако (Монако)
|28.10.2008
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Гавр (Гавр)
|25.10.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|18.10.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Гавр (Гавр)
|04.10.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|1:2
|Ле Ман (Ле Ман)
|27.09.2008
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|3:0
|Гавр (Гавр)