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Морган Амалфитано
Статистика
Морган Амалфитано - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1985 (41), Ницца
#31 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
10
0
0
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 1
20.04.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 1
04.04.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0 : 2
03.03.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
0 : 2
11.02.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
0 : 1
04.02.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 2
17.01.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 3
13.01.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
20.12.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 4
16.12.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
1' - 63'
63'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
2 : 0
14.10.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0 : 1
30.09.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.09.2017
Ренн
Был в запасе
60'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
0 : 1
17.09.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
3 : 2
26.08.2017
Ренн
1' - 70'
25'
70'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
19.08.2017
Дижон
1' - 90'
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