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    Морган Амалфитано - статистика

    Полузащитник
    Имя Морган
    Фамилия Амалфитано
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 10 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2018 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.04.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 Монако (Монако)
    03.03.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:2 Ренн (Ренн)
    11.02.2018 Был в запасе Лион (Лион) 0:2 Ренн (Ренн)
    04.02.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Генгам (Генгам)
    17.01.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ренн (Ренн)
    13.01.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:3 Марсель (Марсель)
    20.12.2017 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Ренн (Ренн)
    16.12.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 1:4 ПСЖ (Париж)
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    18.11.2017 1' -63' Страсбур (Страсбур) 2:1 Ренн (Ренн)
    63'
    14.10.2017 1' -90' Генгам (Генгам) 2:0 Ренн (Ренн)
    30.09.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Кан (Кан)
    24.09.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ренн (Ренн)
    60'
    17.09.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Ницца (Ницца)
    26.08.2017 1' -70' Тулуза (Тулуза) 3:2 Ренн (Ренн)
    25' 70'
    19.08.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Дижон (Дижон)
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