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Деннис Олиеч
Статистика
Деннис Олиеч - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1985 (41)
#14 | Нападающий
181 см | 77 кг
Кения
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Реал
4 : 0
08.12.2010
Осер
1' - 90'
Лига Чемпионов, 5 тур
Осер
0 : 2
23.11.2010
Милан
1' - 90'
Лига Чемпионов, 3 тур
Аякс
2 : 1
19.10.2010
Осер
1' - 90'
81'
Лига Чемпионов, 2 тур
Осер
0 : 1
28.09.2010
Реал
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1 тур
Милан
2 : 0
15.09.2010
Осер
1' - 90'
Лига Чемпионов,
Осер
2 : 0
25.08.2010
Зенит
1' - 86'
Лига Чемпионов,
Зенит
1 : 0
17.08.2010
Осер
1' - 89'
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