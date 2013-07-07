|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2013
|43' -90'
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|28.08.2013
|1' -80'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|23.08.2013
|1' -65'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|07.08.2013
|1' -77'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|02.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|18.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|13.07.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|07.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:4
|Ротор (Волгоград)