Эктор Куэльяр - статистика

Олвейс Реди
16 августа 2000 (25)
#13 | Полузащитник
180 см
Боливия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
1 : 0
10.10.2025
Иордания
1' - 65'
Главные новости
Тренер Боливии оказался персональным фанатом российского игрока
19:14
3
Раскрыт игрок, которому «Химки» задолжали больше всех
18:56
Стало известно, какая воинская специальность у Черчесова
18:47
1
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
18:34
4
Мостовой – о всероссийской тренерской конференции: «Странно, что меня не позвали»
18:16
12
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
18:08
В московском клубе уволили весь менеджмент
17:51
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
17:15
2
Аленичев пожалел фанатов «Спартака»
16:56
4
Реакция Талалаева на сравнения с Моуринью
16:43
3
