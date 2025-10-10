Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Первая лига
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Персеполис
Хоссейн Абаргуэй
Статистика
€ 350 тыс
Хоссейн Абаргуэй - статистика
Персеполис
8 июля 1996 (29), Тегеран
#5 | Защитник
186 см
Иран
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
2 : 1
10.10.2025
Иран
1' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иран
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
2 : 1
10.10.2025
Иран
1' - 90'
Главные новости
Конфликт в «Спартаке», прощальный матч Глушакова, Дзюбу вызвали на поединок и другие новости
01:04
Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока
00:22
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
00:12
2
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
Вчера, 23:51
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
Вчера, 23:43
1
Фото
Реакция сборной России на конец карьеры Глушакова, который был в команде вратарем
Вчера, 23:10
«Краснодар» пропустил от любителей в товарищеском матче
Вчера, 22:49
1
Аршавин впервые прокомментировал свой иск по уменьшению алиментов на детей
Вчера, 22:30
3
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
Вчера, 21:52
Фото
«Монако» Головина назначил нового тренера
Вчера, 21:38
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: