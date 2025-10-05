Введите ваш ник на сайте
Главная
Португалия. Примейра
Команды
Брага
Габри Мартинес
Статистика
Габри Мартинес - статистика
Брага
22 января 2003 (22), Барселона
#77 | Нападающий
185 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
1 : 1
05.10.2025
Брага
73' - 90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Селтик
0 : 2
02.10.2025
Брага
82' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
0 : 1
28.09.2025
Насьональ
46' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 0
24.09.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2025
Брага
1' - 88'
45'
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 1
14.09.2025
Жил Висенте
1' - 90'
