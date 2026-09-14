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Швеция. Аллсвенскан
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Юргорден
C. Almyras
Статистика
C. Almyras - статистика
Юргорден
#7
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Юргорден
2 : 0
14.09.2026
ГАИС
68' - 86'
86'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
14
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
84' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
1' - 90'
19'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
1' - 90'
47'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
2 : 1
26.04.2026
Астерас
1' - 78'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
2 : 1
22.04.2026
Панетоликос
1' - 90'
65'
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
0 : 0
18.04.2026
Астерас
1' - 81'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 0
08.04.2026
Астерас
1' - 90'
79'
Греция. Суперлига, 1 тур
Астерас
3 : 1
04.04.2026
Ларисса
1' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
1 : 2
22.03.2026
Панатинаикос
1' - 83'
Греция. Суперлига, 25 тур
Ларисса
1 : 1
14.03.2026
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Астерас
0 : 1
08.03.2026
Пансерраикос
56' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
2 : 0
26.10.2025
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
2 : 1
04.10.2025
Астерас
1' - 90'
54'
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