€ 350 тыс

Армандо Леон - статистика

Санта-Колома
18 января 2000 (25)
#19 | Нападающий
189 см
Мексика
Статистика
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
6
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
1
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
ФотоМусаев перед матчем с «Ахматом» получил подарок от Орлова, Газзаева и Непомнящего
10:39
В Уругвае объяснили, почему Суарес постоянно кусает людей
10:15
1
Рабинер прокомментировал громкую отставку в «Динамо», упомянув Берию
09:57
1
Радимов раскрыл команду, за которую болел больше, чем за «Зенит»
09:47
2
Игроков «Спартака» уличили в интеллектуальной слабости
09:39
8
