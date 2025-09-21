Введите ваш ник на сайте
Эмиль Ценов - статистика

Оренбург
26 апреля 2002 (23), София
#28 | Защитник
191 см
Болгария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
1 : 3
21.09.2025
Динамо
1' - 63'
60'
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Пари НН
3 : 1
13.09.2025
Оренбург
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Грузия
3 : 0
07.09.2025
Болгария
1' - 90'
18'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Болгария
0 : 3
04.09.2025
Испания
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
1' - 90'
63'
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
1 : 3
21.09.2025
Динамо
1' - 63'
60'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Пари НН
3 : 1
13.09.2025
Оренбург
1' - 90'
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 