Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Оренбург
Эмиль Ценов
Статистика
Эмиль Ценов - статистика
Оренбург
26 апреля 2002 (23), София
#28 | Защитник
191 см
Болгария
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
1 : 3
21.09.2025
Динамо
1' - 63'
60'
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Пари НН
3 : 1
13.09.2025
Оренбург
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Грузия
3 : 0
07.09.2025
Болгария
1' - 90'
18'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Болгария
0 : 3
04.09.2025
Испания
1' - 90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Левски
2 : 1
31.08.2025
ЦСКА 1948
1' - 90'
63'
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
0 : 1
24.08.2025
ЦСКА 1948
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
1 : 3
21.09.2025
Динамо
1' - 63'
60'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Пари НН
3 : 1
13.09.2025
Оренбург
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
3
АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1)
20:32
2
Мусаев определил, кто флагман российского футбола
19:57
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»
19:32
5
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
10
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
18:05
1
Матч «Марсель» – «ПСЖ» перенесен
17:51
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
17:42
2
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»
17:15
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: