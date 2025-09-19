Введите ваш ник на сайте
Главная
Испания. Примера
Команды
Реал Сосьедад
Йон Горротксатеги
Статистика
€ 3 млн
Йон Горротксатеги - статистика
Реал Сосьедад
2 февраля 2002 (23), Эйбар
#4 | Полузащитник
177 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
3 : 1
19.09.2025
Реал Сосьедад
1' - 58'
34'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
13.09.2025
Реал
1' - 78'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Ов
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
1' - 78'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
24.08.2025
Эспаньол
56' - 90'
75'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
3 : 1
19.09.2025
Реал Сосьедад
1' - 58'
34'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
13.09.2025
Реал
1' - 78'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Ов
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
1' - 78'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
24.08.2025
Эспаньол
56' - 90'
75'
