Фаваз Абдуллахи - статистика

Динамо Мн
4 мая 2003 (22), Кано
#42 | Полузащитник
187 см
Нигерия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
14.09.2025
Динамо Мн
1' - 79'
22'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 2
30.08.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.08.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
20'
