Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Владимир Джанашия
Статистика
Владимир Джанашия - статистика
ЦСКА
5 января 2007 (18)
#65 | Полузащитник
167 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
75' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
75' - 90'
Главные новости
«Барса» интересуется Батраковым, экс-тренер «Спартака» может возглавить «МЮ», 31-летний чемпион мира закончил карьеру и другие новости
01:23
Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»
01:00
Гурцкая: «Пока в «Зените» не поменяют тренера, будет все хуже и хуже»
00:34
4
Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок
Вчера, 23:59
1
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
Вчера, 23:50
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
Вчера, 23:41
1
Видео
Шалимов раскрыл причину драки после матча «Родина» – «Факел»
Вчера, 23:32
1
Видео
Матч Первой лиги завершился массовой дракой
Вчера, 22:55
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
Вчера, 22:44
1
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
Вчера, 22:22
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: