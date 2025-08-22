Введите ваш ник на сайте
Кирилл Симонов - статистика

Акрон
26 февраля 2007 (18)
#59 | Защитник
178 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 75'
60'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон - Академия им. Коноплева
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 75'
60'
Россия. МФЛ, 19 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
15.08.2025
Балтика (мол)
38' - 90'
Главные новости
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
18:18
1
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Станковича обвинили в омерзительном поведении: «Он скатывается в жуткую яму»
17:41
9
Губерниев определил лучшего тренера России: «Он великолепен со всех точек зрения»
17:17
4
Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»
17:00
2
В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»
16:49
6
ФотоТолько один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES
16:29
6
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
2
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»
15:40
2
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15:30
1
Все новости
