Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Акрон
Кирилл Симонов
Статистика
Кирилл Симонов - статистика
Акрон
26 февраля 2007 (18)
#59 | Защитник
178 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 75'
60'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон - Академия им. Коноплева
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 75'
60'
Россия. МФЛ, 19 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
15.08.2025
Балтика (мол)
38' - 90'
Главные новости
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
18:18
1
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Станковича обвинили в омерзительном поведении: «Он скатывается в жуткую яму»
17:41
9
Губерниев определил лучшего тренера России: «Он великолепен со всех точек зрения»
17:17
4
Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»
17:00
2
В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»
16:49
6
Фото
Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES
16:29
6
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
2
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»
15:40
2
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15:30
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: