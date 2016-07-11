|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2016
|1' -63'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|12.11.2016
|71' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|21.08.2016
|1' -64'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.08.2016
|1' -53'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|06.08.2016
|67' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|16.07.2016
|73' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|11.07.2016
|63' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)