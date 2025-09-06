Введите ваш ник на сайте
Катар - Россия
Главная
Армения. Премьер-лига
Команды
Урарту
Нарек Агасарян
Статистика
€ 250 тыс
Нарек Агасарян - статистика
Урарту
15 июля 2001 (24), Пятигорск
#8 | Полузащитник
174 см
Армения
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Армения
0 : 5
06.09.2025
Португалия
86' - 90'
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Армения
0 : 5
06.09.2025
Португалия
86' - 90'
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Россия забила Катару пяткой в стиле «Барселоны»
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
