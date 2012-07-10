|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2012
|1' -86'
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|12.11.2012
|1' -77'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|37'
|05.11.2012
|1' -57'
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|26.10.2012
|1' -49'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|22.10.2012
|81' -90'
|Химки (Химки)
|2:4
|Торпедо (Москва)
|15.10.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|09.10.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|10.07.2012
|1' -44'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)