Россия - Иордания
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Енисей
Лука Раткович
Статистика
€ 250 тыс
Лука Раткович - статистика
Енисей
9 апреля 1997 (28)
#9 | Нападающий
191 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Енисей
0 : 0
03.09.2025
Шинник
1' - 67'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
1 : 0
30.08.2025
Сокол
1' - 66'
38'
7'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 2
16.08.2025
Енисей
1' - 46'
6'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
1' - 77'
