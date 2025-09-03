Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Лука Раткович - статистика

Енисей
9 апреля 1997 (28)
#9 | Нападающий
191 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Енисей
0 : 0
03.09.2025
Шинник
1' - 67'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
1 : 0
30.08.2025
Сокол
1' - 66'
38'
7'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 2
16.08.2025
Енисей
1' - 46'
6'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
1' - 77'
Главные новости
Медведев ответил, может ли он вернуться на руководящий пост в «Зените» вместо Зырянова
10:39
1
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
10:21
Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените»
10:06
Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»
10:02
3
Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»
09:30
2
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке»
08:38
6
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
08:29
5
Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне
08:00
14
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации
07:44
6
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 