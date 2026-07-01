Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Свободный агент
03.07.25 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
05.02.25 / 03.07.25
Свободный агент
07.09.24 / 05.02.25
Свободный агент
11.09.23 / 07.09.24
Свободный агент
01.01.23 / 11.09.23
Свободный агент
01.07.22 / 01.01.23
Свободный агент
17.01.21 / 01.07.22
Свободный агент
12.07.19 / 31.12.19
Аренда
01.07.16 / 17.01.21
Свободный агент
16.07.14 / 01.07.16
Свободный агент
25.02.14 / 30.06.14
Аренда
22.07.13 / 16.07.14
Свободный агент
06.09.12 / 22.07.13
Свободный агент
21.02.12 / 30.06.12
Аренда