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    Евгений Шляков - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Игоревич
    Фамилия Шляков
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 1' - 75' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -75' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.11.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.10.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    29.09.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    15.09.2022 Был в запасе Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    31.08.2022 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Факел (Воронеж)
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