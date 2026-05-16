Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Евгений Шляков - статистика

Уфа
30 августа 1991 (35)
#55 | Защитник
184 см | 73 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
25
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Спартак К
0 : 1
16.05.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Родина
1 : 0
26.04.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа
0 : 1
22.04.2026
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Урал
0 : 0
12.04.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа
1 : 1
06.04.2026
Торпедо
68' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Енисей
1 : 0
28.03.2026
Уфа
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Уфа
2 : 1
21.03.2026
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа
2 : 0
15.03.2026
Сокол
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Шинник
1 : 0
09.03.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
28.02.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка
1 : 1
29.11.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа
0 : 4
23.11.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
1 : 2
16.11.2025
Арсенал
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Уфа
3 : 0
03.11.2025
Енисей
46' - 90'
50'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
2 : 0
20.10.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
11.10.2025
Уфа
67' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
1' - 68'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Торпедо
0 : 0
03.09.2025
Уфа
1' - 90'
22'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
4 : 0
30.08.2025
Чайка
1' - 90'
52'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 1
23.08.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
0 : 0
16.08.2025
Родина
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ротор
1 : 0
10.08.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
02.08.2025
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа
1 : 1
19.07.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+