Евгений Шляков - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Шляков
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Шляков
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|1' - 75'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -75'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)