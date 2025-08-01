Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Ростов
Никита Левников
Статистика
Никита Левников - статистика
Ростов
15 февраля 2008 (17)
#6 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 17 тур
Ростов (мол)
0 : 1
01.08.2025
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Новый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
9
Лига 1. «ПСЖ» победил «Тулузу» (6:3), у Невеша хет-трик, вратарь парижан отбил пенальти
00:14
Видео
Станкович вступил в диалог с болельщиком «Спартака» по ходу матча с «Сочи»
Вчера, 23:43
Радимов отреагировал на тяжелую победу «Спартака» над «Сочи»
Вчера, 23:29
1
Умяров описал матч «Спартака» с «Сочи» двумя словами
Вчера, 23:12
2
Зырянов высказался о назначении на пост руководителя «Зенита»
Вчера, 23:06
3
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Вчера, 22:51
1
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»
Вчера, 22:21
4
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака»
Вчера, 22:03
3
Видео
Мелкадзе забил «Ростову» с передачи вратаря
Вчера, 21:48
2
