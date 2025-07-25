Введите ваш ник на сайте
Иван Важнов - статистика

Факел
12 февраля 2008 (17), Воронеж
#15 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 16 тур
Факел (мол)
3 : 4
25.07.2025
Динамо (мол)
63' - 90'
