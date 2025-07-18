Введите ваш ник на сайте
Артур Гардалоев - статистика

Ахмат
14 июня 2008 (17)
#99 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 15 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
18.07.2025
Факел (мол)
73' - 90'
76'
