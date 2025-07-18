Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Ахмат
Артур Гардалоев
Статистика
Артур Гардалоев - статистика
Ахмат
14 июня 2008 (17)
#99 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 15 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
18.07.2025
Факел (мол)
73' - 90'
76'
Главные новости
«ПСЖ» договорился о продаже Сафонова
11:05
Джон Джон может перейти в «Зенит»
10:50
1
«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»
10:30
2
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса
09:18
10
На спартаковца Дуарте появился 3-й претендент
08:56
7
Бабаев рассказал, как в ЦСКА подобрали кандидатуру Челестини
08:49
8
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 7-го тура РПЛ
08:28
10
Талалаев предъявил конкретные претензии комментатору «Матч ТВ»
07:45
6
«Зенит» избавился от легионера, «Спартак» хочет футболиста «Ромы», игроки РПЛ в сборной Бразилии и другие новости
01:35
1
Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии форварда «Динамо» в дерби со «Спартаком»
01:20
Все новости
