Сергей Кудрин - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кудрин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1985 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|63
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кудрин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1985 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -69'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:1
|Энергомаш (Белгород)
|25.10.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|18.10.2015
|63' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Энергомаш (Белгород)
|73'
|11.10.2015
|80' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|4:1
|Витязь (Подольск)
|04.10.2015
|79' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|07.09.2015
|1' -38'
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|03.08.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|58'
|28.07.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)