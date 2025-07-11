Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тимур Хужахметов - статистика

ЦСКА
1 февраля 2008 (17)
#8 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 14 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
11.07.2025
Краснодар (мол)
74' - 90'
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
8
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
5
ВидеоСотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
12:39
3
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
3
Доннарумма согласовал контракт с новым клубом
12:14
2
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
7
Раскрыт российский игрок, который «очень нравится» «Зениту»
11:33
9
Генич назвал трех россиян, которых следует купить «Зениту» перед ужесточением лимита
11:25
14
Подробности поиска нового клуба для спартаковца Угальде
11:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 