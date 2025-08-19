Введите ваш ник на сайте
€ 2 млн

Джейди Гассама - статистика

Рейнджерс
10 сентября 2003 (21)
#23 | Нападающий
177 см
Франция | Мавритания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 3
19.08.2025
Брюгге
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
1' - 87'
7'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
05.08.2025
Виктория
1' - 90'
15, 51'
Лига чемпионов, 2 раунд
Панатинаикос
1 : 1
30.07.2025
Рейнджерс
59' - 90'
60'
63'
Лига чемпионов, 2 раунд
Рейнджерс
2 : 0
22.07.2025
Панатинаикос
74' - 90'
78'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
5
4
0
2
0
