Главная
Россия. РПЛ
Команды
Ахмат
Усман Н'Донг
Статистика
Усман Н'Донг - статистика
Ахмат
20 сентября 1999 (25), Дакар
#90 | Защитник
192 см
Сенегал
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 0
09.08.2025
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
1 : 0
03.08.2025
Ахмат
45' - 90'
89'
