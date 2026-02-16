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€ 350 тыс

Вахо Бедошвили - трансферы

Иберия 1999
19 октября 2003 (22), Рустави
#24 | Нападающий
170 см
Грузия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.26 / 31.12.26
Нижний Новгород
Иберия 1999
Аренда
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