Александр Егурнев - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Егурнев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Егурнев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|13
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|1' -15'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|1' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|54'
|21.09.2015
|88' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|90'
|14.09.2015
|90' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|24.08.2015
|1' -69'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|40'
|17.08.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|11.08.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|03.08.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|53' 24'
|28.07.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)