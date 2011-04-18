Сергей Пестряков - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пестряков
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1989 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пестряков
|Команда
|Жемчужина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1989 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|22.08.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.08.2011
|89' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.07.2011
|86' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Мордовия (Саранск)
|07.06.2011
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.05.2011
|85' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.05.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2011
|90' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|28.04.2011
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.04.2011
|87' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)