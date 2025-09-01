Введите ваш ник на сайте
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Талис
Трансферы
€ 6 млн
Талис - трансферы
Альмерия
25 февраля 2005 (20)
#9 | Нападающий
184 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.25 / 30.06.31
Палмейрас
Альмерия
6 млн €
Главные новости
Челестини поставил оценку ЦСКА за первую часть сезона
00:26
«Зенит» предложил 15 миллионов за 23-летнего бразильца
00:18
1
Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»
Вчера, 23:40
Видео
«Слова излишни»: ЦСКА показал видео из раздевалки после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:17
2
Мостовой высказался о победе «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:57
Семин прокомментировал 3:2 «Краснодара» с ЦСКА
Вчера, 22:30
4
Мойзес раскритиковал судейство с «Краснодаром»: «Левников был потерянным»
Вчера, 22:21
4
Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
Вчера, 22:15
8
Сперцян поделился подробностями стычки в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:50
Реакция Челестини на поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 21:46
2
Все новости
