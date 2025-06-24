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Статистика
Талис - статистика
Палмейрас
25 февраля 2005 (20)
#39 | Нападающий
184 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Интер Майами
2 : 2
24.06.2025
Палмейрас
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Палмейрас
2 : 0
19.06.2025
Аль-Ахли
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
16.06.2025
Порту
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