Аслан Дзейтов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Дзейтов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Аслан
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Дзейтов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|90'
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|27'
|25.10.2015
|1' -66'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|45'
|11.10.2015
|62' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|04.10.2015
|78' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|85' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|86' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|65' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|90' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)