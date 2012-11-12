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Александр Шубладзе
Статистика
Александр Шубладзе - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1985 (41)
#88 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1 : 3
12.11.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3 : 0
05.11.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.10.2012
Балтика
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 2
21.09.2012
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
27.08.2012
Уфа
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 3
13.08.2012
Cибирь
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
2 : 2
06.08.2012
Балтика
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0 : 1
30.07.2012
Ротор
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Салют
2 : 2
23.07.2012
Балтика
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 0
16.07.2012
Волгарь
86' - 90'
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