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    Евгений Пронин - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Пронин
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    58'
    01.11.2015 66' -90' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 1' -59' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    19.10.2015 75' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    11.10.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 67' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.09.2015 1' -61' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    07.09.2015 1' -58' СКА (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    01.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    22.08.2015 1' -80' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    52'
    18.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    12.08.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 Терек-2 (Грозный)
    73'
    04.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.07.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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