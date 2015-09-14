Денис Павлов - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Павлов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|17
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -67'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|1' -75'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|26.10.2015
|1' -69'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|1' -66'
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.10.2015
|46' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|08.10.2015
|1' -51'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -58'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|75' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|83'
|21.09.2015
|79' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|72' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|07.09.2015
|62' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|22.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|1' -55'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|64' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -81'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)