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    Виталий Ижик - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Иванович
    Фамилия Ижик
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Афипс 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 1:1 Афипс (Афипский)
    01.11.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 3:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    25.10.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    18.10.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 2:1 Ангушт (Назрань)
    11.10.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 1:0 МИТОС (Новочеркасск)
    04.10.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Афипс (Афипский)
    60'
    21.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:1 Дружба (Майкоп)
    14.09.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 75' -90' Афипс (Афипский) 3:7 Терек-2 (Грозный)
    12.08.2015 1' -77' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Афипс (Афипский)
    04.08.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    20.07.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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