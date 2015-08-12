Ахмед Барахоев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Магаметович
|Фамилия
|Барахоев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Магаметович
|Фамилия
|Барахоев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|12
|1
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|28'
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|66' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|1' -89'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|78' 89'
|28.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|61'
|07.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.08.2015
|1' -70'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|70'
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|1' -67'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|45'