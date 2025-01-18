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Жюль Ван Клемпут - статистика

Мехелен
11 апреля 1997 (27 лет)
#2 | Защитник
181 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 2
18.01.2025
Генк
73' - 90'
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