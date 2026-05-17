Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Noah Pesch - статистика

Магдебург
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Магдебург
19
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Магдебург
0 : 1
17.05.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Хольштайн
1 : 3
09.05.2026
Магдебург
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
1 : 0
03.05.2026
Герта
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.04.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
2 : 0
18.04.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Падерборн
4 : 3
12.04.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
4 : 1
04.04.2026
Бохум
84' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
86' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Магдебург
1 : 1
13.03.2026
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Эльверсберг
1 : 0
06.03.2026
Магдебург
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Магдебург
1 : 3
01.03.2026
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
5 : 3
21.02.2026
Магдебург
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Магдебург
0 : 2
15.02.2026
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
4 : 5
06.02.2026
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Магдебург
1 : 2
30.01.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Магдебург
1 : 2
24.01.2026
Динамо Дрезден
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2026
Магдебург
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
2 : 3
20.12.2025
Магдебург
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Магдебург
3 : 3
13.12.2025
Хольштайн
1' - 69'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Герта
0 : 2
07.12.2025
Магдебург
1' - 61'
6'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Магдебург
3 : 0
29.11.2025
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Фортуна
2 : 1
22.11.2025
Магдебург
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Магдебург
0 : 1
09.11.2025
Падерборн
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
02.11.2025
Магдебург
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
2 : 0
26.10.2025
Пройссен
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
19.10.2025
Магдебург
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Карлсруэ
1 : 0
27.09.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
0 : 2
20.09.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Арминия
2 : 0
12.09.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
82' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
3 : 1
23.08.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
09.08.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
6
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
5
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
9
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
5
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+