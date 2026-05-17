Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Nick Verschuren - статистика

Волендам
#20 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
31
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
1' - 81'
50'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
1' - 90'
43'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
1' - 90'
70'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
1' - 90'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
2 : 1
13.02.2026
ПСВ
1' - 90'
62'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 1
01.02.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
24.01.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
2 : 1
18.01.2026
Утрехт
1' - 90'
83'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
1' - 90'
32'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.11.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
1' - 90'
49'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
1' - 74'
40'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
2 : 0
10.08.2025
Телстар
Был в запасе
Главные новости
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
1
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
3
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
17:30
5
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
17:07
2
Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»
16:50
4
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
16:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+