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Партизан
Ognjen Ugrešić
Статистика
Ognjen Ugrešić - статистика
Партизан
#36 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
30.07.2026
Партизан
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен
1' - 90'
80'
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Команда
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П
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Партизан
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
УНА Штрассен
0 : 1
30.07.2026
Партизан
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
4 : 0
23.07.2026
УНА Штрассен
1' - 90'
80'
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