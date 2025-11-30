Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Норвегия. Элитсериен, 1 тур