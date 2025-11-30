Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Einar Fauskanger - статистика

Хаугесунд
#12 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
4 : 1
18.10.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
2 : 0
21.09.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Хаугесунд
0 : 3
14.09.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
2 : 2
31.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
3 : 0
20.07.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
0 : 4
01.06.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Хаугесунд
0 : 2
25.05.2025
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Русенборг
1 : 0
16.05.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 4
11.05.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
04.05.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Викинг
5 : 1
30.04.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
27.04.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
1 : 0
30.03.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
3
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
17:30
4
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
17:07
2
Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»
16:50
4
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
16:16
9
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
«Сядем, и ты все расскажешь»: Бубнов предложил встречу Баринову
14:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+