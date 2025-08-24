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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Волеренга
Хаугесунд - Волеренга: обзор матча 24 августа 2025
Хаугесунд
24.08.2025, воскресенье, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 3
Завершен
Волеренга
11'
I. Kukleci
56'
C. Niyukuri
33'
Э. Хаген (П)
68'
E. Sørensen
71'
E. Sørensen
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Волеренга
Конец матча
Желтая карточка
M. Alvsaker
90'
+1
90'
+5'
85'
Травма
M. Grundetjern
Замена
M. Alvsaker
️️️️
E. Rohd
81'
Замена
I. Camara
️️️️
С. Сандер
81'
72'
Замена
П. Странд
️️️️
Х. Бьордал
71'
ГОЛ! 2:3!
E. Sørensen
Пас отдал
M. Grundetjern
Замена
М. Коскела
️️️️
C. Niyukuri
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
E. Sørensen
Пас отдал
M. Grundetjern
66'
Желтая карточка
Х. Бьордал
62'
Замена
F. Thorvaldsen
️️️️
М. Офкир
Замена
I. Seone
️️️️
Б. Лейте
62'
ГОЛ! 2:1!
C. Niyukuri
Пас отдал
П. Ханнола
56'
50'
Желтая карточка
Э. Хаген
Второй тайм
45'
+1'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Хаген
Желтая карточка
E. Rohd
27'
ГОЛ! 1:0!
I. Kukleci
Пас отдал
П. Ханнола
11'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
12
Einar Fauskanger
ВР
25
Mikkel Hope
ЦЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
15
Ilir Kukleci
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
16
Бруну Лейте
(К)
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
7
Emil Rohd
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
1
Оскар Хедвалль
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Carl Lange
ЦП
16
Хенрик Бьордал
(К)
АП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
17
Mathias Grundetjern
ЦФ
9
Elias Sørensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
30
Ismael Camara
ЦП
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
48
Amidou Traore
ЦП
39
Martin Alvsaker
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Ismaël Seone
ЦФ
Волеренга
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
4-5-1
12
25
15
22
Хямяляйнен
55
8
Ханнола
40
37
Сандер
7
16
Лейте
2
4-2-2-2
1
Хедвалль
4
55
Ярль
27
6
Хеденстад
18
Хаген
10
16
Бьордал
11
Офкир
9
17
2
33
Коскела
33
Коскела
2
37
Сандер
30
30
37
Сандер
7
39
39
7
16
Лейте
20
20
16
Лейте
16
Бьордал
24
Странд
24
Странд
16
Бьордал
11
Офкир
26
26
11
Офкир
Остались в запасе
Хаугесунд
Волеренга
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
48
Amidou Traore
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
23
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
30
Jasper Silva Torkildsen
ВР
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
48
Amidou Traore
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
23
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Хаугесунд - Волеренга
2
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
435
457
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.48
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
- : -
12.09.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
5 : 5
16.08.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Волеренга
1 : 2
08.08.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
0 : 3
31.07.2026
ХамКам
Информация о матче
Главный судья:
Mohammad Usman Aslam, Norway
Стадион:
Haugesund Stadion, Haugesund
Игрок матча
Рейтинг
Elias Sørensen
Нападающий
Рейтинг: 8.6
Минут на поле
90
Голы
2
Ассисты
0
Ударов по воротам
4
Новости команд
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