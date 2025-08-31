Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Фредрикстад - Хаугесунд
Фредрикстад - Хаугесунд: обзор матча 31 августа 2025
Фредрикстад
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Хаугесунд
2'
H. Skogvold
25'
J. Núñez
8'
M. Hope
36'
P. Metcalfe (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фредрикстад - Хаугесунд
Конец матча
Желтая карточка
D. Eid
+5
+1
Желтая карточка
Б. Лейте
+5'
Замена
E. Helgeland
️️️️
E. Rohd
Пенальти не реализован!
J. Núñez
Замена
С. Квиле
️️️️
С. Овусу
Замена
D. Eid
️️️️
Р. Роберт Шеин
Замена
I. Seone
️️️️
C. Niyukuri
Замена
I. Camara
️️️️
С. Ибрахим Диарра
Замена
I. Kukleci
️️️️
M. Fischer
Травма
M. Fischer
Замена
S. Stray Molde
️️️️
С. Рафн
Замена
S. Sørløkk
️️️️
Й. Бьярталид
Второй тайм
+4'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
P. Metcalfe
Желтая карточка
Р. Роберт Шеин
ГОЛ! 2:1!
J. Núñez
Пас отдал
Р. Роберт Шеин
ГОЛ! 1:1!
M. Hope
ГОЛ! 1:0!
H. Skogvold
Пас отдал
Й. Бьярталид
2'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фредрикстад
77
Martin Borsheim
ВР
5
Симен Рафн
(К)
ЛЗ
28
Соломон Овусу
ОП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Johannes Núñez
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Андреас Хаген
Хаугесунд
12
Einar Fauskanger
ВР
55
Madiodio Dia
ЦЗ
30
Mikkel Fischer
(К)
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
2
Claus Niyukuri
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
7
Emil Rohd
ЦП
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Фредрикстад
1
Oystein Ovretveit
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Daniel Eid
ЦЗ
32
Jesper Johnsson Solberg
ЦЗ
4
Stian Stray Molde
ЦЗ
13
Sondre Sørløkk
ЦП
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
31
Elias Johnsson Solberg
ЦП
Хаугесунд
15
Ilir Kukleci
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
30
Ismael Camara
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Ismaël Seone
ЦФ
1-1-4-4
77
5
Рафн
28
Овусу
3
19
Шеин
24
Овусу
10
Бьярталид
23
12
26
10
4-1-4-1
12
30
22
Хямяляйнен
25
55
77
Бизоза
40
8
Ханнола
7
2
29
Диарра
28
Овусу
17
Квиле
17
Квиле
28
Овусу
19
Шеин
16
16
19
Шеин
5
Рафн
4
4
5
Рафн
10
Бьярталид
13
13
10
Бьярталид
30
15
15
30
7
36
36
7
29
Диарра
30
30
29
Диарра
2
20
20
2
Остались в запасе
Фредрикстад
Хаугесунд
1
Oystein Ovretveit
ВР
32
Jesper Johnsson Solberg
ЦЗ
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
31
Elias Johnsson Solberg
ЦП
Главный тренер
Андреас Хаген
33
Мика Коскела
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
32
Jesper Johnsson Solberg
ЦЗ
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
31
Elias Johnsson Solberg
ЦП
Остались в запасе
33
Мика Коскела
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
43
Lars Tanggaard Eide
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Андреас Хаген
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Фредрикстад - Хаугесунд
2
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
8
Офсайды
3
4
Количество передач
556
448
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
3.14
1.38
Матчи команд
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
- : -
08.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Викинг
3 : 2
17.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Marius Grotta, Norway
Стадион:
Fredrikstad Stadion, Fredrikstad
Игрок матча
Рейтинг
Maxwell Woledzi
Полузащитник
Рейтинг: 7.9
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
1
Новости команд
Все
Фредрикстад
Хаугесунд
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:06
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.54
2025.08.28 08:37
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65
2025.08.27 09:18
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 08:50
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:06
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.54
2025.08.28 08:37
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65
2025.08.27 09:18
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 08:50
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+