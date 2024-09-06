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Евгений Луценко
Новости
Евгений Луценко - новости
Завершил карьеру
10 ноября 1980 (45)
#15 | Полузащитник
172 см | 66 кг
Украина
Статистика
Новости
Гацкан раскрыл игроков «Ростова», которые дрались на тренировке
2024.09.06 21:00
3
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
2023.11.22 16:26
Луценко рассказал, как Мамаев в 17 лет нарушил закон по просьбе Евсеева
2023.11.22 16:03
1
Агент Сафонов: «Спартак» рассматривает Луценко»
2020.07.15 11:51
25
РПЛ. «Арсенал» благодаря голу Луценко победил «Тамбов» и опередил «Спартак»
2019.08.04 18:23
22
Фото
Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом» после ухода из «Динамо»
2019.06.16 22:18
3
Луценко: «В обороне «Спартака» нет цемента. Все проходимо»
2018.08.25 00:14
20
Канунников, Савичев сыграют в основе «СКА-Хабаровска»; Панченко, Черных, Луценко – в старте «Динамо»
2018.04.22 09:57
1
ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тамбов», «Сокол» и «Мордовия» разошлись миром
2017.04.01 16:55
Луценко: «Руководство «Мордовии» не прилагало усилий, чтобы оставить команду в РФПЛ»
2016.10.15 12:59
1
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Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
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