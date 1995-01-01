Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом» после ухода из «Динамо»

Тульский «Арсенал» объявил о перехода нападающего Евгения Луценко.

14-го июня футболист расторг контракт с «Динамо», которому принадлежал три года и ушел в статусе свободного агента. В 31-м матче прошлого сезона форвард забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Соглашение Луценко с «Арсеналом» рассчитано на два года. Информация о зарплате отсутствует.