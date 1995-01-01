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    Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом» после ухода из «Динамо»

    Тульский «Арсенал» объявил о перехода нападающего Евгения Луценко.

    14-го июня футболист расторг контракт с «Динамо», которому принадлежал три года и ушел в статусе свободного агента. В 31-м матче прошлого сезона форвард забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

    Соглашение Луценко с «Арсеналом» рассчитано на два года. Информация о зарплате отсутствует.

    Источник: Официальный твиттер тульского «Арсенала»

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      GSmall 1 минуту назад

      В лиге европы беда нас всех ждет.Кажись грядёт позор хлеще того что был со спартаком с кипрами

      0
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      Рейтинг: +917

      Миша13 22 минуты назад

      Удачи..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13028

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так спокойнее, ведь Джорджевичу в Питере обещали дать шанс.

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