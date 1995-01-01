Луценко подписал контракт с тульским «Арсеналом» после ухода из «Динамо»

В лиге европы беда нас всех ждет.Кажись грядёт позор хлеще того что был со спартаком с кипрами
Тульский «Арсенал» объявил о перехода нападающего Евгения Луценко.
14-го июня футболист расторг контракт с «Динамо», которому принадлежал три года и ушел в статусе свободного агента. В 31-м матче прошлого сезона форвард забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Соглашение Луценко с «Арсеналом» рассчитано на два года. Информация о зарплате отсутствует.
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2019 г.