Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Агент Сафонов: «Спартак» рассматривает Луценко»

    Агент Алексей Сафонов рассказал, что «Спартак» может пригласить нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

    – О «Спартаке» всегда много слухов, с ним безосновательно связывают множество игроков. Но о ком реально говорят в применении к этому клубу сейчас?

    – Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причем, не бил пенальти.

    – А куда же девать Александра Соболева, похожего по типажу на Луценко?

    – Может, «Спартак» в два нападающих будет играть – кто его знает. Главное, я пока не вижу в клубе тренера. Попробовал бы Доменико Тедеско прыгать на судей в Германии. Как правильно сказал Сергей Кирьяков, его на полгода дисквалифицировали бы.

    – В связи с назначением на пост генерального директора Шамиля Газизова следует ли ожидать пополнения из «Уфы». Например, в лице Даниила Фомина?

    – Это первый претендент. Классный игрок. Ходят разговоры о Неделчару, но я не думаю, что румын перейдет в «Спартак». Есть еще перспективный быстрый узбек Урунов. Но, если говорить о том, кто сразу способен помочь «Спартаку», то это только Фомин.

    • Луценко забил в сезоне РПЛ 15 голов и ни одного с пенальти.
    • Он лидировал бы в рейтинге бомбардиров, если бы не учитывались мячи с 11-метровых ударов.
    • Форвард перешел в «Арсенал» летом из «Динамо».

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4057

      alarm 23 секунды назад

      ахаха, стыдно за хряков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6889

      piligrim1986 22 минуты назад

      нахрена, если есть соболь?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru