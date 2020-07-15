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Агент Сафонов: «Спартак» рассматривает Луценко»

15 июля 2020, 11:51
25

Агент Алексей Сафонов рассказал, что «Спартак» может пригласить нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

– О «Спартаке» всегда много слухов, с ним безосновательно связывают множество игроков. Но о ком реально говорят в применении к этому клубу сейчас?

– Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причем, не бил пенальти.

– А куда же девать Александра Соболева, похожего по типажу на Луценко?

– Может, «Спартак» в два нападающих будет играть – кто его знает. Главное, я пока не вижу в клубе тренера. Попробовал бы Доменико Тедеско прыгать на судей в Германии. Как правильно сказал Сергей Кирьяков, его на полгода дисквалифицировали бы.

– В связи с назначением на пост генерального директора Шамиля Газизова следует ли ожидать пополнения из «Уфы». Например, в лице Даниила Фомина?

– Это первый претендент. Классный игрок. Ходят разговоры о Неделчару, но я не думаю, что румын перейдет в «Спартак». Есть еще перспективный быстрый узбек Урунов. Но, если говорить о том, кто сразу способен помочь «Спартаку», то это только Фомин.

  • Луценко забил в сезоне РПЛ 15 голов и ни одного с пенальти.
  • Он лидировал бы в рейтинге бомбардиров, если бы не учитывались мячи с 11-метровых ударов.
  • Форвард перешел в «Арсенал» летом из «Динамо».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Луценко Евгений
Комментарии (25)
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piligrim1986
1594803302
нахрена, если есть соболь?
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oyabun
1594804895
Луценко игрок уже в возрасте, дальше силы будут только убывать. Ну да, выдал хороший сезон, но только 1 и как о нем писали очень зависим от схемы игры.Не факт что встроится в спартаковскую схему, как случилось с тем же Тилем. И если уж делать ставку на молодых то совсем не вписывается в концепцию обновления команды. Проще Руденко вернуть.
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NewLife
1594806122
Полная чушь, дешевый фейк от агентика.
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paracetamol
1594806285
Свинтяк как кот: мышь ниточке потяни, сразу сцапает. Где стратегия формирования команды?
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rash1959
1594808122
агент уже не знает куда воткнуть предпенсионера по пути в пенсионный фонд.
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zavo44
1594809665
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Томик
1594812156
Ну хватит уже за счёт "Спартака" футболистов продавать. Посмотрите, и так на 11 месте уже. Ну используйте уже имена грандов! Луценко в "Спатрак" - ну нет, конечно же. Не нужен. Хотя буду за него болеть, чтобы бомбардиром чемпионата стал. Хотя, если надо будет, Дзюбе ещё три стопроцентных железных пенальти пробить дадут. И Федотов скажет, что всё правильно и Лапочкин полиграф успешно пройдёт.
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алдан2014
1594817903
А что не Лесового?Неплохо играет парень
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