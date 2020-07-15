Агент Сафонов: «Спартак» рассматривает Луценко»

Агент Алексей Сафонов рассказал, что «Спартак» может пригласить нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

– О «Спартаке» всегда много слухов, с ним безосновательно связывают множество игроков. Но о ком реально говорят в применении к этому клубу сейчас?

– Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причем, не бил пенальти.

– А куда же девать Александра Соболева, похожего по типажу на Луценко?

– Может, «Спартак» в два нападающих будет играть – кто его знает. Главное, я пока не вижу в клубе тренера. Попробовал бы Доменико Тедеско прыгать на судей в Германии. Как правильно сказал Сергей Кирьяков, его на полгода дисквалифицировали бы.

– В связи с назначением на пост генерального директора Шамиля Газизова следует ли ожидать пополнения из «Уфы». Например, в лице Даниила Фомина?

– Это первый претендент. Классный игрок. Ходят разговоры о Неделчару, но я не думаю, что румын перейдет в «Спартак». Есть еще перспективный быстрый узбек Урунов. Но, если говорить о том, кто сразу способен помочь «Спартаку», то это только Фомин.